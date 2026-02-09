Трамвайные маршруты не могут возобновить работу в Ростове из-за погоды

С утра 9 февраля в Ростове-на-Дону снова не работали все трамвайные маршруты, а также троллейбусы № 6 и 9. Потом маршрут № 6 все же вышел на линию. Об этом со ссылкой на данные сервиса навигации сообщили представители портала «Ростовский городской транспорт». Пост был опубликован в соцсетях.