Трамвайные маршруты не могут возобновить работу в Ростове из-за погоды

С утра 9 февраля в Ростове-на-Дону снова не работали все трамвайные маршруты, а также троллейбусы № 6 и 9. Потом маршрут № 6 все же вышел на линию. Об этом со ссылкой на данные сервиса навигации сообщили представители портала «Ростовский городской транспорт». Пост был опубликован в соцсетях.
Официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, похожая ситуация фикисровалась в донской столице 6 февраля. Тогда из-за снега и льда на путях не работали два трамвайных маршрута и еще два — сократили. В штатном режиме курсировал лишь маршрут № 1.
Также сложности с движением трамваев отмечались после сильного снегопада, прошедшего 2 февраля.
