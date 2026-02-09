Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, зачем Киев поставляет Европе БПЛА

Украина налаживает выпуск беспилотников для экспорта в европейские страны, чтобы иметь средства на погашение задолженности по кредитам. Об этом военный эксперт Александр Артамонов рассказал NEWS.ru, комментируя заявление Владимира Зеленского о передаче дронов Западу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что Киев готов экспортировать оружие, чтобы хотя бы частично компенсировать займы, которые ему предоставляет Евросоюз и Великобритания. Артамонов напомнил, что финансовая поддержка оказывается Украине вовсе не на безвозмездной основе, а предоставляется в качестве кредитов, и Запад намерен получить прибыль от своих вложений.

«В перспективе возможного противостояния с НАТО в этом ничего хорошего нет. Но это не новость, что Украина служит для Альянса в качестве полигона для испытания вооружения для любого грядущего конфликта», — добавил Артамонов.

Он обратил внимание, что европейские страны не скрывают свои планы продолжать противостоять России, поэтому сотрудничают с Украиной по вопросам поставок вооружений и производства новых образцов.

Эксперт добавил, что украинские дроны испытаны в условиях военных действий, но изготовлены на базе западной электроники и советских разработок. Он подчеркнул, что до распада СССР на Украине была сильная конструкторская школа, имелось развитое производство электроники, поэтому их БПЛА обладают высокими боевыми характеристиками.

Артамонов уточнил, что украинские дроны во многом превосходят американскую технику, которая к тому же стоит дороже, но, тем не менее, не могут конкурировать с российскими БПЛА.

Напомним, Киев и Париж заключили соглашение о поставках беспилотных летательных аппаратов. Договор о совместной разработке подписали министры обороны Франции и Украины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше