Эксперт раскрыл, зачем Киев поставляет Европе БПЛА

Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что Киев готов экспортировать оружие, чтобы хотя бы частично компенсировать займы, которые ему предоставляет Евросоюз и Великобритания. Артамонов напомнил, что финансовая поддержка оказывается Украине вовсе не на безвозмездной основе, а предоставляется в качестве кредитов, и Запад намерен получить прибыль от своих вложений.
«В перспективе возможного противостояния с НАТО в этом ничего хорошего нет. Но это не новость, что Украина служит для Альянса в качестве полигона для испытания вооружения для любого грядущего конфликта», — добавил Артамонов.
Он обратил внимание, что европейские страны не скрывают свои планы продолжать противостоять России, поэтому сотрудничают с Украиной по вопросам поставок вооружений и производства новых образцов.
Эксперт добавил, что украинские дроны испытаны в условиях военных действий, но изготовлены на базе западной электроники и советских разработок. Он подчеркнул, что до распада СССР на Украине была сильная конструкторская школа, имелось развитое производство электроники, поэтому их БПЛА обладают высокими боевыми характеристиками.
Артамонов уточнил, что украинские дроны во многом превосходят американскую технику, которая к тому же стоит дороже, но, тем не менее, не могут конкурировать с российскими БПЛА.
Напомним, Киев и Париж заключили соглашение о поставках беспилотных летательных аппаратов. Договор о совместной разработке подписали министры обороны Франции и Украины.