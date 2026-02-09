Собянин рассказал, сколько станций метро построят в Москве к 2032 году

«Полным ходом идет сооружение Рублево-Архангельской линии, первые станции которой будут открыты уже в 2026 году. Начато строительство Бирюлёвской линии, а также станций “Гольяново” и “Достоевская”. Идет подготовка к началу сооружения станции “Южный Порт” в Печатниках. Кроме того, намечается продление Сокольнической линии со строительством станций “МГСУ”, “Холмогорская” (проектное название) и Филёвской линии в Инновационный центр “Сколково”. Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 километра линий метро», — говорится в тексте материалов.