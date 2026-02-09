Комфортные поезда из Москвы в шесть регионов ЦТУ запустят до 2030 года

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Комфортные поезда из Москвы в 6 регионов Центрального транспортного узла будут запущены до 2030 года: в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.
«Опыт московских центральных диаметров получит дальнейшее распространение в рамках развития Центрального транспортного узла (ЦТУ) — крупнейшего железнодорожного узла России, охватывающего 11 субъектов Федерации: Москву, Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области… В рамках первой очереди программы до 2030 года планируется запуск дополнительных комфортных поездов в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль», — говорится в материалах.
Отмечается, что в рамках второй очереди — до 2035 года — улучшится железнодорожное сообщение между столичной агломерацией и административными центрами Костромской, Тверской и Рязанской областей.