Гатчина и пригород Петербурга остались без света из-за аварии на ЛЭП

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Гатчинском районе Ленобласти и Петродворцовом районе Петербурга 9 февраля. Местные жители жалуются в соцсетях, что жизнь практически остановилась.
— Во многих домах перестали работать интернет-роутеры, а в магазинах и учреждениях отключились платежные терминалы, — пишут в telegram-канале «Мы — Ломоносовцы».
Аварийные бригады «Россети Ленэнерго» оперативно выехали на место и в кратчайшие сроки отремонтировали проблемный участок. Сбой произошел из-за технологического нарушения на оборудовании электросетей. Сейчас электричество постепенно возвращается.