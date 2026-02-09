Ричмонд
Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП

Хинштейн сообщил, что после ДТП пока может ходить только с подручными средствами.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 9 фев — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн, восстанавливающийся сейчас после ДТП и операций, рассказал, что пока может ходить только при помощи подручных средств.

Впервые после ДТП губернатор провел заседание регионального правительства по видеосвязи из дома.

«Сегодня вместе с ЦУРом каждый район (нужно — ред.) отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания правительства, в котором принял участие в онлайн-режиме.

В конце совещания Хинштейн поблагодарил всех жителей, которые желают ему скорейшего выздоровления, подчеркнув, что такие обращения действуют как самое лучшее лекарство.

Хинштейн 22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице. Позже он рассказал, что его прооперировали, у него перелом бедренной кости, а также трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает лечение дома, где одну из комнат переоборудовали в больничную палату.

