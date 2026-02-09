Белорусский пенсионер спустя годы случайно нашел дочку на Дальнем Востоке

Еще в годы Советского Союза житель Бреста после окончания учебы был распределен на Дальний Восток. Там у него появилась девушка и друзья, но после отработки он решил вернуться на родину. Девушка отказалась уезжать с ним из-за больной мамы. Молодые люди какое-то время переписывались, но потом общение сошло на нет.