Омский «Авангард» скорректировал срок возвращения тренера Александра Свитова

Пресс-служба «Авангарда» 9 февраля сообщила, что тренер Александр Свитов, проходящий реабилитацию после операции, поддержал команду на ее выездных матчах в Москве и Санкт-Петербурге. Игры, напомним, были против «Динамо» (4:1) и «Шанхай Дрэгонс» (5:3) соответственно.
В клубе напомнили, что после травмы Александр успешно перенес операцию в декабре 2025 года. Сейчас он эффективно восстанавливается в одном из ведущих центров спортивной реабилитации России в Петербурге под строгим медицинским контролем.
Ранее генменеджер Алексей Сопин обещал, что тренер скорее вернется к работе до конца января. Но теперь срок уже другой. То есть он скорректирован.
"Ориентировочный срок возвращения в строй и на тренерский мостик —начало марта.
Ждем в строю, тренер!", — отметили в пресс-службе клуба.
Также ранее мы сообщали об успехах игроков «Авангарда» в Матче звезд КХЛ-2026.