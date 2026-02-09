Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» скорректировал срок возвращения тренера Александра Свитова

Он при этом уже немного поучаствовал в выезде команды на игры с «Динамо» (Мск) и «Шанхаем».

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба «Авангарда» 9 февраля сообщила, что тренер Александр Свитов, проходящий реабилитацию после операции, поддержал команду на ее выездных матчах в Москве и Санкт-Петербурге. Игры, напомним, были против «Динамо» (4:1) и «Шанхай Дрэгонс» (5:3) соответственно.

В клубе напомнили, что после травмы Александр успешно перенес операцию в декабре 2025 года. Сейчас он эффективно восстанавливается в одном из ведущих центров спортивной реабилитации России в Петербурге под строгим медицинским контролем.

Ранее генменеджер Алексей Сопин обещал, что тренер скорее вернется к работе до конца января. Но теперь срок уже другой. То есть он скорректирован.

"Ориентировочный срок возвращения в строй и на тренерский мостик —начало марта.

Ждем в строю, тренер!", — отметили в пресс-службе клуба.

Также ранее мы сообщали об успехах игроков «Авангарда» в Матче звезд КХЛ-2026.