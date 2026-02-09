В Калининграде изменили правила льготного проезда в общественном транспорте

Теперь пенсионеры, школьники и многодетные семьи могут пользоваться не только «Волной Балтики», но и обычной банковской картой по тому же тарифу. Сначала нужно зарегистрировать её в системе, потом оплатить проездной в киосках «Пресса» или на сайте. Положить деньги и активировать функцию можно не более чем на текущий месяц и два следующих.