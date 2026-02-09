В Омске износились 88% трамвайных путей и 68,8% самих трамваев

Как следует из доклада МП «Электрический транспорт, попавшего в распоряжение “Коммерческих вестей”, износ трамвайных путей в Омске составляет 88%, износ самого трамвайного парка — 68,8%. В целом он насчитывает 77 вагонов. В 2025 году был выполнен ремонт 1267 метров трамвайного пути и заменено 2 километра контактного провода.