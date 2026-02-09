Володин обсудил с лидерами думских фракций законопроекты на февраль

Отмечается, что на встрече речь шла в том числе о подготовке к предстоящему правительственному часу с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, который запланирован на 11 февраля, а также о продолжающейся подготовке к ежегодному отчету правительства в Госдуме, в рамках которой проходят встречи с фракциями и комитетами.