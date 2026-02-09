Ричмонд
Володин обсудил с лидерами думских фракций законопроекты на февраль

Володин обсудил с лидерами думских фракций приоритетные законопроекты на февраль.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций, в ходе которого обсуждались приоритетные законопроекты на февраль, включая инициативы о дополнительных мерах по противодействию кибермошенничеству, защите прав потребителей и о совершенствовании миграционной политики, сообщается на сайте палаты парламента.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД. Обсуждались приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе пленарных заседаний в феврале. Среди них инициативы о дополнительных мерах по противодействию кибермошенничеству и защите прав потребителей, о совершенствовании миграционной политики, а также некоторые изменения в трудовое законодательство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече речь шла в том числе о подготовке к предстоящему правительственному часу с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, который запланирован на 11 февраля, а также о продолжающейся подготовке к ежегодному отчету правительства в Госдуме, в рамках которой проходят встречи с фракциями и комитетами.

