Суд Армавира запретил сайты с магнитами для вмешательства в приборы учета

На заблокированных ресурсах продавались устройства, способные останавливать приборы учета или вмешиваться в их работу. Покупателям предоставлялись детальные руководства по эксплуатации магнитов и методам обхода антимагнитной защиты. Заказы принимались по телефону и электронной почте, а вся информация была доступна без регистрации.