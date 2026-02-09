Ричмонд
Суд Армавира запретил сайты с магнитами для вмешательства в приборы учета

Армавирский городской суд запретил работу интернет-магазинов, торговавших магнитами для остановки счетчиков воды, газа и электричества. Решение предусматривает блокировку сайтов через Роскомнадзор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

На заблокированных ресурсах продавались устройства, способные останавливать приборы учета или вмешиваться в их работу. Покупателям предоставлялись детальные руководства по эксплуатации магнитов и методам обхода антимагнитной защиты. Заказы принимались по телефону и электронной почте, а вся информация была доступна без регистрации.

Суд постановил, что размещение таких сведений в открытом доступе формирует у граждан представление о безнаказанности противоправных действий и подрывает авторитет российского законодательства. Распространение подобной информации противоречит целям действующих норм права.

Копию судебного решения направят в Роскомнадзор для внесения адресов сайтов в Единый реестр запрещенной информации. Постановление подлежит немедленному исполнению.