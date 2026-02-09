Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре после некоторого сбоя, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
Ранее в МЖД сообщили, что в 12:38 на станции Люблино-Сортировочное по техническим причинам остановлен пригородный поезд сообщением Нахабино — Подольск. Для того, чтобы обеспечить доставку пассажиров на Курском и Рижском направлениях движение поездов МЦД-2 было организовано по укороченным маршрутам от станции Царицыно до Подольска и от Курского вокзала до Нахабино.
«В настоящее время движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре», — сообщили в компании.
Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком принимает все меры для стабилизации межпоездных интервалов.