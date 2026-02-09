Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим

Ранее в МЖД сообщили, что в 12:38 на станции Люблино-Сортировочное по техническим причинам остановлен пригородный поезд сообщением Нахабино — Подольск. Для того, чтобы обеспечить доставку пассажиров на Курском и Рижском направлениях движение поездов МЦД-2 было организовано по укороченным маршрутам от станции Царицыно до Подольска и от Курского вокзала до Нахабино.