Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим

МЖД: движение поездов на МЦД-2 стабилизировалось.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре после некоторого сбоя, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

Ранее в МЖД сообщили, что в 12:38 на станции Люблино-Сортировочное по техническим причинам остановлен пригородный поезд сообщением Нахабино — Подольск. Для того, чтобы обеспечить доставку пассажиров на Курском и Рижском направлениях движение поездов МЦД-2 было организовано по укороченным маршрутам от станции Царицыно до Подольска и от Курского вокзала до Нахабино.

«В настоящее время движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре», — сообщили в компании.

Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком принимает все меры для стабилизации межпоездных интервалов.