53 класса школ в Омске ушли на карантин по ОРВИ

Из-за заболеваемости ОРВИ в Омске на 9 февраля в 53 классах 23 школ и.
42 группах в 35 детсадах введен карантин. Таковы данные мэрии города.
Это почти в 2 раза больше показателей недельной давности, когда фиксировалось на карантине 29 классов.
Число отправленных на карантин групп детских садов также больше, чем раньше, но не настолько: неделей ранее их было 35.
В целом показатели нового года продолжают оставаться ниже аналогичных по времени в прошлом году. Например, на 11 февраля 2025 года очный образовательный процесс не шел в 105 классах школ и 61 группе в детсадах.
До того КП-Омск сообщала, что в Омске полностью закрыли на карантин школу № 2.