В Пермском университете будут создавать инновационные фармацевтические продукты

По словам заведующего кафедрой фармакологии и фармации, лаборатория уникальна для Пермского края тем, что позволяет не только обучать студентов реальным производственным процессам, но и дает им возможности для реализации и выпуска собственных разработок, которые могут быть востребованы на рынке. «Уникальность в том, что здесь можно выполнить свои какие-то научные разработки, воплотить их в жизнь и выпустить не в пробирке, а в реальной упаковке в различном количестве», — пояснил Мащенко.