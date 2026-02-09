В Пермском университете будут создавать инновационные фармацевтические продукты

ПЕРМЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Учебно-производственная лаборатория инновационных фармацевтических разработок открылась в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Студенты специальности «Фармация» будут производить здесь фармацевтические продукты и биологически активные добавки (БАД): от разработки формулы до изготовления готовой продукции для реализации, сообщил журналистам кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующий кафедрой фармакологии и фармации химического факультета ПГНИУ Петр Мащенко.
«Здесь студенты химического факультета специальности “Фармация” смогут проходить практику, связанную с промышленной фармацией. В нашем регионе работает много профильных предприятий, и уже на этапе обучения в университете студенты смогут получить реальный производственный опыт и компетенции, востребованные в реальном секторе экономики. Кроме того, это расширяет возможности выпуска продукции под брендом Пермского университета», — рассказал Мащенко.
По словам заведующего кафедрой фармакологии и фармации, лаборатория уникальна для Пермского края тем, что позволяет не только обучать студентов реальным производственным процессам, но и дает им возможности для реализации и выпуска собственных разработок, которые могут быть востребованы на рынке. «Уникальность в том, что здесь можно выполнить свои какие-то научные разработки, воплотить их в жизнь и выпустить не в пробирке, а в реальной упаковке в различном количестве», — пояснил Мащенко.
Основная задача лаборатории — создание опытных образцов в сфере фармацевтики, пищевых продуктов и лечебной косметики, разработка эффективных производственных решений, лицензирование продукции, а также выход на потенциальных партнеров и потребителей. В числе перспективных научных направлений — разработка готовых лекарственных форм с использованием растительных процианидинов. Оборудование лаборатории позволяет получать экстракты из лекарственного растительного сырья и сырья животного происхождения с сохранением максимально широкого спектра биологически активных веществ. Используемые установки в десятки раз превосходят по возможностям стандартное лабораторное оборудование вузов Прикамья.
Одной из уже существующих разработок студентов-фармацевтов является крем «Элаплан», активный компонент которого — экстракт шишек ели с выраженным антиоксидантным действием. Запуск новой лаборатории позволит внедрить этот продукт в массовое производство. «В ближайшее время мы планируем пройти сертификацию лаборатории, которая существенно расширит наши возможности», — отметила доктор химических наук, профессор, декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская.