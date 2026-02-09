Ричмонд
В Беларуси убийца постирал вещи в СИЗО, чтобы замести следы, но попался по капле крови на футболке

Убивший женщину белорус не смог скрыть следы крови, даже постирав свои вещи.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси убийца попался на следах крови на постиранной футболке. Подробности запутанной истории рассказали эксперты-генетики управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, пишет БелТА.

Соседи обнаружили тело убитой женщины спустя несколько дней после убийства. А под подозрение попал мужчина, который в этот момент сидел в СИЗО и все отрицал. Чтобы доказать его причастность провели ряд экспертиз.

Выяснилось, что убийца, заметая следы, сразу после расправы пошел в магазин и демонстративно совершил кражу, чтобы его задержали и арестовали. В СИЗО фигурант постирал свои вещи и был уверен, что обеспечил себе алиби.

Однако одежда подозреваемого была передана экспертам-генетикам, которые восемь часов тщательно осматривали визуально чистые вещи и нашли все-таки два маленьких застиранных пятна, незаметных глазу.

— В итоге удалось выделить генотип убитой бабушки, и вина мужчины была доказана, — прокомментировали в ГКСЭ.

Кроме того, белоруска родила троих детей, но через ДНК-тест доказывала, что они ее.

А еще мы рассказывали, как белорусский пенсионер спустя годы случайно нашел дочку на Дальнем Востоке.