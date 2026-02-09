В Беларуси убийца постирал вещи в СИЗО, чтобы замести следы, но попался по капле крови на футболке

В Беларуси убийца попался на следах крови на постиранной футболке. Подробности запутанной истории рассказали эксперты-генетики управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, пишет БелТА.
Соседи обнаружили тело убитой женщины спустя несколько дней после убийства. А под подозрение попал мужчина, который в этот момент сидел в СИЗО и все отрицал. Чтобы доказать его причастность провели ряд экспертиз.
Выяснилось, что убийца, заметая следы, сразу после расправы пошел в магазин и демонстративно совершил кражу, чтобы его задержали и арестовали. В СИЗО фигурант постирал свои вещи и был уверен, что обеспечил себе алиби.
Однако одежда подозреваемого была передана экспертам-генетикам, которые восемь часов тщательно осматривали визуально чистые вещи и нашли все-таки два маленьких застиранных пятна, незаметных глазу.
— В итоге удалось выделить генотип убитой бабушки, и вина мужчины была доказана, — прокомментировали в ГКСЭ.
