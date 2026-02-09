Отец троих детей Михаил Мункоев из Нукутского района погиб в зоне СВО

Боец Михаил Мункоев из Нукутского района погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, жизнь военнослужащего оборвалась в январе 2026 года.
После окончания школы Михаил Мункоев отправился в армию, служил в Подмосковье. В 2016 году поступил в Иркутский строительный техникум, работал вахтами. Был надежным человеком, любящим сыном, вместе с супругой воспитывал троих детей — двух дочерей и сына.
— «За ленточку» отправился в мае 2025 года после подписания контракта. Был прикреплен к военной части Нижегородской области. В августе того же года получил статус ветерана боевых действий. Командиром части были поданы рапорты на вручение медали за боевые отличия и доблесть 2 степени при жизни, — рассказывают в администрации.
Боец погиб из-за осколочного ранения. В памяти близких он останется настоящим героем, храбрым и сильным мужчиной.
