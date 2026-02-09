Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец троих детей Михаил Мункоев из Нукутского района погиб в зоне СВО

Жизнь военнослужащего оборвалась в январе 2026.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Михаил Мункоев из Нукутского района погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, жизнь военнослужащего оборвалась в январе 2026 года.

После окончания школы Михаил Мункоев отправился в армию, служил в Подмосковье. В 2016 году поступил в Иркутский строительный техникум, работал вахтами. Был надежным человеком, любящим сыном, вместе с супругой воспитывал троих детей — двух дочерей и сына.

— «За ленточку» отправился в мае 2025 года после подписания контракта. Был прикреплен к военной части Нижегородской области. В августе того же года получил статус ветерана боевых действий. Командиром части были поданы рапорты на вручение медали за боевые отличия и доблесть 2 степени при жизни, — рассказывают в администрации.

Боец погиб из-за осколочного ранения. В памяти близких он останется настоящим героем, храбрым и сильным мужчиной.

Ранее КП-Иркутск рассказывала об учителе труда из Иркутска, который стал командиром в зоне СВО. Читайте его историю здесь.