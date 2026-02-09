В Нижегородской области создали первый в России учебник по киберпсихологии

«Коллективом научных работников ННГУ им. Н. И. Лобачевского в начале февраля выпущен первый в стране учебник “Введение в киберпсихологию: учебник для вузов”. Авторами работы стали сотрудники первой в стране кафедры киберпсихологии факультета социальных наук», — говорится в сообщении.