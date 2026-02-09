В России началось создание вакцины от колоректального рака

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Медики отобрали первых пациентов, которые получат вакцину от колоректального рака, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и близкого и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевой материал, начато создание вакцин», — сказала она на пресс-конференции.
По словам Скворцовой, начать применять вакцину должны уже в первом квартале этого года.
В конце ноября Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА «Онкопепт» для лечения колоректального рака.
Как поясняла Скворцова, эта технология основана на глубоком анализе генетического материала опухоли. Специалисты с помощью уникального биоинформатического алгоритма выявляют специфические мутации, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов (очень коротких участков белков). При введении пациенту эти пептиды обучают его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки.