В России началось создание вакцины от колоректального рака

Скворцова: в России началось создание вакцины от колоректального рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Медики отобрали первых пациентов, которые получат вакцину от колоректального рака, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и близкого и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевой материал, начато создание вакцин», — сказала она на пресс-конференции.

По словам Скворцовой, начать применять вакцину должны уже в первом квартале этого года.

В конце ноября Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА «Онкопепт» для лечения колоректального рака.

Как поясняла Скворцова, эта технология основана на глубоком анализе генетического материала опухоли. Специалисты с помощью уникального биоинформатического алгоритма выявляют специфические мутации, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов (очень коротких участков белков). При введении пациенту эти пептиды обучают его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

