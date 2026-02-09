Разработан инновационный зажим для остановки крови

В ПГУ пояснили, что новый хирургический инструмент отличается уникальной конструкцией: г-образными браншами с салазочным механизмом, одной точкой фиксации вместо двух и горизонтальной перекладиной для работы в глубоких ранах. Такая конструкция не травматична для тканей и может обеспечить более эффективный и безопасный гемостаз в глубоких и узких ранах. Использование такого зажима удобно для хирурга, так как минимально ограничивает его поле зрения. Благодаря применению инструмента можно снизить риски кровопотерь и осложнений у пациента и сократить время операции и восстановления после нее.