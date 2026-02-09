Разработан инновационный зажим для остановки крови

ПЕНЗА, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые университетов Пензы и Донецка разработали и запатентовали кровоостанавливающий зажим, который за счет уникальной формы делает операции менее травматичными и более быстрыми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пензенского госуниверситета.
«Ученые подведомственных Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) и Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького (ДонГМУ) запатентовали кровоостанавливающий зажим нового поколения. Предложенный хирургический инструмент сократит время абдоминальных и торакальных операционных вмешательств. Кроме того, снизит риск интраоперационных кровотечений, серьезных осложнений в хирургии. Новый инструмент найдет широкое применение в хирургических стационарах, травмпунктах, в службах скорой помощи, в военно-медицинской службе и МЧС», — говорится в сообщении.
В ПГУ пояснили, что новый хирургический инструмент отличается уникальной конструкцией: г-образными браншами с салазочным механизмом, одной точкой фиксации вместо двух и горизонтальной перекладиной для работы в глубоких ранах. Такая конструкция не травматична для тканей и может обеспечить более эффективный и безопасный гемостаз в глубоких и узких ранах. Использование такого зажима удобно для хирурга, так как минимально ограничивает его поле зрения. Благодаря применению инструмента можно снизить риски кровопотерь и осложнений у пациента и сократить время операции и восстановления после нее.
«Особую актуальность [разработка] приобретает в контексте роста числа боевых травм, где 15−20% летальных исходов при политравме связаны именно с неконтролируемым кровотечением. Это вторая по частоте причина интраоперационных осложнений», — рассказал один из разработчиков, профессор кафедры «Анатомия человека» ПГУ Олег Зенин.
Научный коллектив запатентовал кровоостанавливающий зажим и получил свидетельство о государственной регистрации базы данных на прототипы трехмерных моделей одноразовых зажимов. В настоящее время изготовлен функциональный прототип из нержавеющей медицинской стали. Медики успешно провели лабораторные испытания на биоматериале и прооперировали одного пациента в Донецке. В планах запуск серийного производства методом 3D-печати, ведутся переговоры с крупными компаниями по производству медицинского оборудования.