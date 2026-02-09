Биография, возраст, здоровье, личная жизнь Евгения Петросяна

«Человек без чувства юмора, безусловно, инвалид. Он не знает, что у него нет чувства юмора. И когда он слышит шутки юмористов, они ему кажутся глупостью. А поскольку отсутствие чувства юмора нередко рождает агрессию, многие из них начинают бороться с юмористами (с их точки зрения, пошляками, хотя в наше время шокирующих нас бесстыдников-пошляков в юморе появилось много, и здесь тоже нужно было бы разобраться), начинают хамить им, оскорблять и придумывать “небылицы в лицах”, — считает Евгений Петросян.