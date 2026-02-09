Осужденного жителя Ростова помиловали после указа президента России

Житель Ростова-на-Дону, осужденный на 8 лет за коррупционное преступление, получил помилование. Это решение утвердили после рассмотрения вопроса на региональном уровне, а затем — на федеральном — указ подписал Президент России Владимир Путин.
Областная комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайство в октябре 2025 года, затем материалы поступили к губернатору. Отменить наказание в регионе рекомендовали из-за состояния здоровья осужденного, он инвалид III группы. Также учли то, что он вернул незаконно полученное имущество в муниципальную собственность.
Подписывая документ, глава государства отметил, что решение принимается им из принципа гуманности. Указ уже вступил в силу, накануне осужденный вышел на свободу.
— Члены комиссии готовы включиться в содействие по его ресоциализации, если такие меры будут необходимы, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Добавим, это второй помилованный житель Дона, чьи документы рассмотрели в прошлом году. Всего в 2025 году в Ростовской области ходатайства поступили от 20 мужчин и 31 женщины. 19 материалов на рассмотрении в Москве.
