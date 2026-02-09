Осужденного жителя Ростова помиловали после указа президента России

Областная комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайство в октябре 2025 года, затем материалы поступили к губернатору. Отменить наказание в регионе рекомендовали из-за состояния здоровья осужденного, он инвалид III группы. Также учли то, что он вернул незаконно полученное имущество в муниципальную собственность.