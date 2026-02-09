В деле Эпштейна нашли черновик заявления о его смерти за день до гибели

В рассекреченных документах по делу Джеффри Эпштейна нашли необычное заявление о его смерти. Документ прокуратуры датирован 9 августа 2019 года — на день раньше до официального обнаружения тела финансиста в нью-йоркской тюрьме. Кроме того, следователи обратили внимание на необычную вспышку возле его камеры. Брат Эпштейна считает, что за смертью финансиста может стоять президент США Дональд Трамп.