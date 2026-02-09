Введение базы IMEI не приведет к проблемам с покупкой телефонов за рубежом

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Введение единой базы уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI), которая предполагается вторым пакетом мер борьбы с кибермошенниками, не приведет к проблемам с покупкой телефонов за рубежом у частных пользователей, заявил статс-секретерь, замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике.
«Что связано с базой IMEI? Здесь существует сразу несколько задач. Но я, чтобы сейчас не отвлекать время всех, расскажу лишь про историю приобретения за рубежом для частного пользования и так далее. Я думаю, что здесь проблем не будет точно абсолютно, когда это не какая-то профессиональная покупка большого количества устройств. … Если я поехал куда-то и приобрел для своего пользования телефон, то не должно быть таких мер в законодательстве, которые сильно в этом смысле меня ограничивают», — сказал Лебедев.
Другое дело, когда один человек везет много устройств и пытается их продавать. «Здесь донастройка тоже появится, думаю, тоже уточним», — добавил статс-секретарь.
В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди этих мер — запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу «Госуслуги», в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Кроме того, планируются ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа того же года россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.