Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока

«Безусловно, в этом направлении нужно добиваться устойчивой динамики, для чего правительство утвердило стратегию демографической политики (Дальневосточного федерального — ред.) округа до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.