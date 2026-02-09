Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России утвердило стратегию демографической политики Дальневосточного федерального округа на период до 2030 года, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Премьер отметил наблюдаемое сейчас снижение оттока населения из дальневосточных регионов и заявил, что коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке превысил среднероссийский.
«Безусловно, в этом направлении нужно добиваться устойчивой динамики, для чего правительство утвердило стратегию демографической политики (Дальневосточного федерального — ред.) округа до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Новая стратегия заменит аналогичный документ, действовавший до 2025 года.