Мишустин поздравил Голикову с днем рождения

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поздравил вице-премьера РФ Татьяну Голикову с днем рождения.
«Прежде всего, я хочу от всей души поздравить Татьяну Алексеевну с днем рождения. Татьяна Алексеевна, мы вас знаем очень давно и хорошо как талантливого, преданного своему делу профессионала», — сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что Голикова решает самые важные для страны задачи, от которых зависит здоровье и благополучие россиян.
«Ну и еще раз хочу пожелать вам самых успешных проектов, достижения профессиональные чтобы всегда были сделаны на “пятерку”, как вы всегда это делаете. И, конечно, семейного тепла, счастья, здоровья, всего самого доброго», — добавил Мишустин.
Голиковой 9 февраля исполнилось 60 лет.