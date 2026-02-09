Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником

«Сегодня в России профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Хочу поздравить ветеранов отрасли, всех, кто посвятил ей свою жизнь. Нынешнее поколение специалистов достойно продолжает традиции своих предшественников, надежно обеспечивает воздушные перевозки и безопасность полетов. Эта сфера имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.