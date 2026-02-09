Ричмонд
Белгоспищепром отреагировал на сырые какао-бобы в магазине за 52 рубля

Белгоспищепром сказал, что делать с сырыми какао-бобами, которые стали продавать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в продаже в магазинах появились сырые-какао бобы. На уливленную реакцию соцсетей*, что делать с таким продуктом, отреагировали в Белгоспищепроме.

Так, в популярной соцсети* белоруска под ником alinatsi_ опубликовала фото из магазина с како-бобом в руках и спросила, что делать с ним: «Хто-небудзь ведае, як есці свежую какаву?».

Также девушка рассказала, что необычный товар она нашла в «Евроопте». А на фото видно, что его цена составляет 51 рубль 99 копеек за килограмм.

Разгадать загадку предложили на белорусской фабрике «Коммунарка»:

Стоимость какао-бобов в магазине — почти 52 рубля за кило. Фото: соцсети.

— Приезжайте на экскурсию к нам на фабрику «Коммунарка». Мы расскажем, что с этим делать, — прокомментировали специалисты фабрики.

Нашлись эксперты и из числа интернет-пользователей, которые сказали, что экзотический плод нужно разрезать внутрь и съесть желеобразную массу. Мякоть какао-боба удобно обсасывать не разгрызая, попадающиеся косточки. А потом из этих семян можно и самим добыть настоящий какао-порошок, если зерна промыть, высушить и обработать.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Threads, признана экстремистской и запрещена в России.

