Белгоспищепром отреагировал на сырые какао-бобы в магазине за 52 рубля

В Беларуси в продаже в магазинах появились сырые-какао бобы. На уливленную реакцию соцсетей*, что делать с таким продуктом, отреагировали в Белгоспищепроме.
Так, в популярной соцсети* белоруска под ником alinatsi_ опубликовала фото из магазина с како-бобом в руках и спросила, что делать с ним: «Хто-небудзь ведае, як есці свежую какаву?».
Также девушка рассказала, что необычный товар она нашла в «Евроопте». А на фото видно, что его цена составляет 51 рубль 99 копеек за килограмм.
Разгадать загадку предложили на белорусской фабрике «Коммунарка»:
Стоимость какао-бобов в магазине — почти 52 рубля за кило. Фото: соцсети.
— Приезжайте на экскурсию к нам на фабрику «Коммунарка». Мы расскажем, что с этим делать, — прокомментировали специалисты фабрики.
Нашлись эксперты и из числа интернет-пользователей, которые сказали, что экзотический плод нужно разрезать внутрь и съесть желеобразную массу. Мякоть какао-боба удобно обсасывать не разгрызая, попадающиеся косточки. А потом из этих семян можно и самим добыть настоящий какао-порошок, если зерна промыть, высушить и обработать.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Threads, признана экстремистской и запрещена в России.
Еще МАРТ сказал, когда число такси на линии сократилось до 60%, а время подачи выросло до 2,5 раза.
А еще мы рассказывали, как белорусский пенсионер спустя годы случайно нашел дочку на Дальнем Востоке.