Белгоспищепром отреагировал на сырые какао-бобы в магазине за 52 рубля

Нашлись эксперты и из числа интернет-пользователей, которые сказали, что экзотический плод нужно разрезать внутрь и съесть желеобразную массу. Мякоть какао-боба удобно обсасывать не разгрызая, попадающиеся косточки. А потом из этих семян можно и самим добыть настоящий какао-порошок, если зерна промыть, высушить и обработать.