Мишустин оценил важность гражданской авиации для российских регионов

Мишустин: гражданская авиация важна для связанности регионов РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Гражданская авиация имеет важнейшее значение для обеспечения связанности российских регионов, заявил в понедельник премьер России Михаил Мишустин.

В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 9 февраля.

«Эта сфера (гражданская авиация — ред.) имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны», — подчеркнул председатель правительства.