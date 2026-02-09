Мишустин оценил важность гражданской авиации для российских регионов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Гражданская авиация имеет важнейшее значение для обеспечения связанности российских регионов, заявил в понедельник премьер России Михаил Мишустин.
В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 9 февраля.
«Эта сфера (гражданская авиация — ред.) имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны», — подчеркнул председатель правительства.