Минздрав сообщил, сколько россиян получили паллиативную помощь за 2025 год

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Более 900 тысяч россиян получили паллиативную помощь за 2025 год, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
«По состоянию на 31 декабря (2025 года — ред.) в целом в стране паллиативную помощь получило чуть более 900 тысяч человек», — сказал Камкин на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи».
Он добавил, что число нуждающихся в паллиативной помощи выросло в 3,5 раза с 2021 года.
По словам Камкина, в 2025 году было дооснащено около 796 региональных медицинских организаций, а также закуплено около 99 автомобилей для патронажных бригад.