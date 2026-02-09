Ричмонд
Минздрав сообщил, сколько россиян получили паллиативную помощь за 2025 год

Минздрав: более 900 тысяч россиян получили паллиативную помощь за 2025 год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Более 900 тысяч россиян получили паллиативную помощь за 2025 год, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«По состоянию на 31 декабря (2025 года — ред.) в целом в стране паллиативную помощь получило чуть более 900 тысяч человек», — сказал Камкин на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи».

Он добавил, что число нуждающихся в паллиативной помощи выросло в 3,5 раза с 2021 года.

По словам Камкина, в 2025 году было дооснащено около 796 региональных медицинских организаций, а также закуплено около 99 автомобилей для патронажных бригад.