Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока

«Что особенно важно, все меньше жителей стали переезжать в другие регионы. Более того, впервые за долгое время туда приехало свыше 24 тысяч человек. Ну и коэффициент рождаемости превысил среднероссийский», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.