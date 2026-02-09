Ричмонд
Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока

Мишустин отметил рост населения на Дальнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока — впервые за долгое время на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО) приехало более 24 тысяч человек.

«Что особенно важно, все меньше жителей стали переезжать в другие регионы. Более того, впервые за долгое время туда приехало свыше 24 тысяч человек. Ну и коэффициент рождаемости превысил среднероссийский», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что для повышения рождаемости в регионе правительство утвердило Стратегию демографической политики ДФО до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Кроме того, глава правительства подчеркнул успех в обеспечении опережающих темпов развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы на Дальнем Востоке.