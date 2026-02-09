Ричмонд
Анонимные чаты удалят из App Store. Что произошло

Такие приложения создают риск травли.

Компания Apple обновила правила модерации контента, размещенного на платформе App Store. Корпорация расширила перечень приложений, которые могут быть удалены без предварительного уведомления разработчиков. В новый список попали анонимные чаты.

В компании уточнили, что подобные приложения создают разного рода риски. Например, нарушают интеллектуальные правы или делают возможным анонимную травлю.

Apple требует от разработчиков внедрять в приложения методы фильтрации неприемлемого контента, возможность блокировать пользователей, нарушающих правила, возможность подать жалобу о неприемлемом контенте. Кроме того, создатели должны публиковать свою контактную информацию, чтобы пользователи могли с ними связаться.

В перечне приложений, подлежащих удалению без предупреждения, также сервисы, распространяющие порнографический контент, физические угрозы или травлю реальных людей. Например, с помощью голосований по оценке внешности.

Apple изменила цены в App Store

Корпорация Apple обновила цены в App Store, а также доходы от продаж приложений и внутренних транзакций. Изменения коснулись девяти стран. В России цены были повышены по причине увеличения ставки налога на добавленную стоимость. С 1 января он составляет 22%.

Цены также были обновлены в Бутане, Финляндии, Гане, Литве, Маврикии, Турции и Зимбабве. В некоторых из этих стран стоимость была снижена. Причинами стало уменьшение ставок налогов или отмена в стране дополнительных сборов.