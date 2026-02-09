Выживший после 67 дней в море Пичугин не признал себя виновным в гибели родственников

В Улан-Удэ начался суд над выжившим после 67 дней в Охотском море Михаилом Пичугиным. Следствие считает, что он виновен в гибели старшего брата и племянника, с которыми отправился в путешествие на лодке. Защита уверяет, что предугадать поломку мотора Михаил Пичугин не мог. Как поездка к китам закончилась трагедией, а единственный выживший стал подсудимым — в материале «Газеты.Ru».
«Делаешь много непоправимых ошибок».
«Моя вина, моя лодка, я капитан был, все надо было предусмотреть, чтобы такого не случилось», — говорит на камеру Михаил Пичугин. Он решился дать интервью лишь спустя год после трагической экспедиции, в которой умерли двое его близких.
46-летний Михаил Пичугин и его 49-летний брат Сергей — жители Улан-Удэ. Оба любили путешествовать, нередко отправлялись в поездки с семьями и детьми. ~В 2023 году они побывали на Сахалине, тогда и решили, что в следующий раз хотели бы добраться до Шантарских островов. ~
Стартовать решили летом 2024 года — поездка была подарком на день рождения 16-летнего Ильи, он хотел увидеть гренландских китов.
~На подготовку ушел год~ — за это время Сергей и Михаил купили новую лодку «Байкат 470» за 280 тысяч рублей, а к ней подержанный японский мотор Honda за полмиллиона. Михаил Пичугин отучился и сдал на права на лодку.
Экспедиция стартовала 4 августа 2024 года. ~Как вспоминал Михаил, к поездке они готовились основательно — запаслись водой, сухпайками, спальными мешками, ракетницами. ~
Из сахалинского порта Москальво братья Пичугины вышли вдвоем, а Илью знакомые привезли на машине к мысу Перовского — там он присоединился к отцу и дяде.
Всего через несколько дней команда была у Бухты Врангеля. Здесь вместе с другими такими же путешественниками они разбили лагерь на три дня — отдыхали, рыбачили и смотрели на китов, затем двинулись в обратный путь.
По правилам на лодке катамаранного типа они должны были идти вдоль берега — на расстоянии не далее 5 км от суши. Такой путь домой занял бы около 20 часов, так как предстояло пройти около 400 км.
~Пичугины решили сэкономить время и вернуться к порту Москальво напрямую через Сахалинский залив~ — всего 60 км и несколько часов пути. По крайней мере, так думали Михаил и Сергей.
«Это была большая наша ошибка. Когда торопишься, делаешь много ошибок. Непоправимых»,
— говорил в интервью РЕН ТВ Михаил Пичугин.
«Вниз посмотришь — голова кружилась».
~9 августа на середине пути у лодки заглох мотор.~ В первый день мужчины не переживали — через залив ходит много судов, погода солнечная — они были уверены, что вскоре их обнаружат. Но никто не заметил их ни на второй, ни на третий день.
Когда Илья не вышел на связь в обещанный день, его мать забила тревогу. Еще через несколько дней, проверив информацию, МЧС приступило к поискам.
«В акватории Сахалинского залива и Амурского лимана ищут трех человек, в том числе подростка. Из Хабаровска направлен борт Ми-8 МЧС России со спасателями. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде», — сообщили в ведомстве 14 августа.
Спасатели отчитались, что ~обследовали 120 километров береговой линии Амурского лимана и свыше 700 квадратных километров акватории Сахалинского залива. ~Но пропавших обнаружить не удалось.
К этому моменту погода переменилась и начался шторм. Якорь оторвался, лодку с Пичугиными утащило в открытое море.
«Один раз волна была в двухэтажный, трехэтажный дом, вниз посмотришь — голова кружилась», — вспоминал Пичугин.
В акватории площадью более 1603 кв. км их лодка стала едва различимой точкой среди бушующей стихии.
~20 августа прямо над ними пролетел военный вертолет. ~ Мужчины подняли красный флаг, сделанный из куртки Сергея, и махали руками. Они были уверены, что информацию об их местоположении передадут спасателям и скоро прибудет помощь.
Чтобы хоть как-то зафиксироваться на месте, Михаил изготовил самодельный якорь из деталей сломанного мотора и тяжелых инструментов, но никто за ними так и не прилетел.
~28 августа поиски пропавших прекратились из-за ухудшения погодных условий. ~Тогда мать подростка за свои деньги арендовала лодку на воздушной подушке, чтобы продолжить спасательную операцию. Судоводитель обследовал еще 260 километров, но безуспешно.
Температура в море к ночи стала опускаться до нуля, у Пичугиных закончились сухпайки и вода, одно из весел сломалось. Мужчины собирали дождевую воду в натянутый брезент и сливали в опустевшую канистру. Пили по глотку, стараясь экономить, чтобы избежать обезвоживания.
~18 сентября умер Илья, которому недавно исполнилось 16 лет. По словам Михаила, горе окончательно сломило его и так истощенного брата ~— он пытался прыгнуть за борт и словно искал смерти. Через 10 дней он скончался.
«Знал о неисправности, но продолжил путь».
Следующие две недели Пичугин пробыл в открытом море совершенно один и уже терял надежду на спасение. ~Его лодку лишь чудом обнаружило рыболовецкое судно «Ангел»~, проплывавшее в районе западного побережья Камчатки.
Осматривая освещенную прожектором территорию вокруг, они заметили буй, а подплыв ближе, поняли, что это лодка, с которой им махал руками человек.
~Пичугина спасли 14 октября. В море он провел 67 дня. ~По возвращении на берег его тут же доставили в реанимацию Магаданской больницы. За время путешествия мужчина потерял 50 килограммов.
Первое время врачи старались избегать вопросов, отмечая, что пострадавшему предстоит долгая реабилитация, в том числе психологическая.
В больницу к Пичугину приезжала зампред правительства Магаданской области Татьяна Савченко. Власти региона пообещали выжившему любую помощь — деньги на путь домой в Улан-Удэ, авиабилеты для его родственников, если они захотят прилететь к нему.
~Спустя несколько месяцев, в январе 2025-го, из пострадавшего Михаил превратился в подозреваемого. ~Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте предположило, что он сам виноват в смерти близких.
Тогда ~Пичугин не комментировал ситуацию, признаваясь, что вспоминать произошедшее ему еще сложно. ~ «Пришел на допрос в качестве подозреваемого. Что чувствую? Я потерял родственников, мне тяжело», — отвечал он подкараулившим его у СК журналистам.
В разговоре с «Газетой.Ru» адвокат мужчины Андрей Назаров отмечал, что расследование идет неспешно, следователи проводят экспертизы, а сам фигурант тем временем находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Только в октябре 2025-го СК завершил работу. ~По версии следствия, мотор был неисправен, но мужчина внес «ложные данные о его характеристиках» в договор купли-продажи лодки ~и предоставил этот документ в отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области. Там на основании этих данных лодку допустили к эксплуатации.
«Судоводитель был осведомлен о неисправности системы охлаждения двигателя судна, которую он не устранил и не осуществил надлежащее техническое обслуживание судна, но продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания», — подытожили в СК.
За такое нарушение, повлекшее смерть двух человек, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
По словам адвоката, обвинять Пичугина в неисправности — нельзя. «Как он мог знать про неисправность мотора?~ Это техника, нельзя предугадать, когда она сломается.~ К тому же лодка была оснащена всем необходимым — фальшфейерами, канатами, веслами. Без этого ей просто не выдали бы номер», — объяснял адвокат.
В конце января 2026 года дело поступило в Октябрьский районный суд Улан-Удэ, а в понедельник, 9 февраля, состоялось первое заседание.
В ходе слушания ~Михаил признал, что отклонился от положенного маршрута, но отрицал, что знал о поломке мотора. ~Как уточнил защитник подсудимого, отклониться от берега — это административное нарушение, а не уголовное.
Мать Михаила и Сергея, которую признали потерпевшей, на заседании просила не наказывать сына строго. «Михаил и так у меня один остался», — плача сказала женщина.