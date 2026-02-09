Власти опровергли задержание первого заместителя министра ЖКХ Ростовской области

Власти Ростовской области опровергли задержание первого заместителя министра ЖКХ Дмитрия Беликова. Официальный комментарий журналисты получили сегодня, 9 февраля.
— Министерство ЖКХ Ростовской области работает в штатном режиме. Первый заместитель министра Дмитрий Беликов находится на своем рабочем месте и продолжает выполнять служебные обязанности. Информация о его задержании и даче показаний 6 февраля является недостоверной, — сообщили власти.
Ранее о разбирательствах в отношении чиновника заявили некоторые донские СМИ.
Напомним, также накануне сообщалось о задержании двух других чиновников — начальника управления торговли Ростова-на-Дону и главы Пролетарского района Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.