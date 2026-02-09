Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти опровергли задержание первого заместителя министра ЖКХ Ростовской области

Первый замминистра ЖКХ Ростовской области продолжает работу, задержание опровергли.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области опровергли задержание первого заместителя министра ЖКХ Дмитрия Беликова. Официальный комментарий журналисты получили сегодня, 9 февраля.

— Министерство ЖКХ Ростовской области работает в штатном режиме. Первый заместитель министра Дмитрий Беликов находится на своем рабочем месте и продолжает выполнять служебные обязанности. Информация о его задержании и даче показаний 6 февраля является недостоверной, — сообщили власти.

Ранее о разбирательствах в отношении чиновника заявили некоторые донские СМИ.

Напомним, также накануне сообщалось о задержании двух других чиновников — начальника управления торговли Ростова-на-Дону и главы Пролетарского района Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.