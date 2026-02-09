Ричмонд
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу

Леус: зимняя и снежная погода ожидается в Москве на Масленицу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Зимняя и снежная погода ожидается в Москве на Масленицу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве эта неделя закончится оттепельной погодой, а следующая, масленичная неделя будет, скорее, с зимними характеристиками погоды: с небольшим снегом, который будет не каждый день. Температура в ночные часы будет в пределах минус девяти — минус 14 градусов, днем — от минус трех до минус девяти градусов, что ниже нормы, но уже не столь значительно: всего лишь на один-два градуса», — рассказал агентству Леус.