Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу

«В Москве эта неделя закончится оттепельной погодой, а следующая, масленичная неделя будет, скорее, с зимними характеристиками погоды: с небольшим снегом, который будет не каждый день. Температура в ночные часы будет в пределах минус девяти — минус 14 градусов, днем — от минус трех до минус девяти градусов, что ниже нормы, но уже не столь значительно: всего лишь на один-два градуса», — рассказал агентству Леус.