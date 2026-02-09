«Попадаются в основном неудачники»: крик души сочинских женщин о том, как сложно выйти замуж на курорте

«В выходные он лежал на кровати, смотрел в одну точку, ходил к психологу, в зал и в церковь. А я пилила, не его. Ногти. Но этого душнилу все равно что-то не устраивало, — рассказывает Анжела. — Потом он ушел с работы, потому что так посоветовал психолог. А я должна была работать и успевать дома по хозяйству, он же мужик, должен быть обстиранный и накормленный».