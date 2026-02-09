«Попадаются в основном неудачники»: крик души сочинских женщин о том, как сложно выйти замуж на курорте

Пока одни перебираются в Сочи в поисках климатического убежища, другие, припоминая сказочные истории о курортных романах, пытаются найти здесь свою любовь. Вот только на поверку оказывается, что вся эта солнечная романтика гроша ломаного не стоит, а простое человеческое счастье так и остается мечтой, обдуваемой всеми ветрами. Какие неприятные сюрпризы преподносят местные мужчины женщинам, стремящимся найти свою тихую гавань, обладательницы разбитых сердец рассказали нашим коллегам из SOCHI1.RU.
«В выходные он лежал на кровати»
Едва окончив школу, Анжела приехала в Сочи из Ростовской области. Сегодня ей 28. Красивая длинноногая блондинка работает в бьюти-индустрии и сама себя обеспечивает. Единственное, чего ей всегда не хватало, это крепкого мужского плеча рядом. Непритязательная к заработку избранника, она встретила здесь молодого человека, работавшего носильщиком чемоданов. Впрочем, скромная и откровенно малоприбыльная должность не мешала его королевским амбициям. Вот только разница между мечтами и реальностью в его случае выливалась в крепкое мужское нытье.
«Получать высшее образование он не хотел, хотя от отеля можно было. Но и мальчиком на побегушках ему быть унизительно», — вздыхает Анжела.
Его финансовое и эмоциональное состояние девушку не смутило, и она не побоялась выйти замуж за своего избранника. Обычно мужчины, став законными мужьями, понимают груз ответственности и начинают действовать, чтобы обеспечить семью, подготовить почву для будущих детей, но не в этом случае.
Анжела уговаривала мужа не переживать из-за денег, брала дополнительную работу, чтобы прокормить маленькую, но все-таки семью, а ее супруг поправлял ментальное здоровье.
«В выходные он лежал на кровати, смотрел в одну точку, ходил к психологу, в зал и в церковь. А я пилила, не его. Ногти. Но этого душнилу все равно что-то не устраивало, — рассказывает Анжела. — Потом он ушел с работы, потому что так посоветовал психолог. А я должна была работать и успевать дома по хозяйству, он же мужик, должен быть обстиранный и накормленный».
Безработный, но психически здоровый мужчина, пока его жена пропадала на работе, чтобы оплатить съемное жилье и купить еды в дом, гостил у мамы и рассказывал, на какой мымре женился. Свекровь, наслушавшись его рассказов, звонила Анжеле и не стеснялась в высказываниях.
В конце концов, девушка не вытерпела, собрала вещи и съехала. Несколько дней прожила в студии маникюра, потом сняла квартиру. Оставшись один, бывший носильщик чемоданов долгое время названивал Анжеле, уговаривал ее вернуться и недоумевал, как она могла бросить такого превосходного — красивого и непьющего! — мужчину. Но она оставалась непоколебимой. И до сих пор не собирается замуж. Стала более избирательной.
«Полдня спит, а потом к друзьям идет»
А вот Наталья переехала в Сочи из Омска еще в школьном возрасте. Вместе с мамой, которая развелась с ее отцом и перебралась на курорт в поисках пусть не лучшей, но хотя бы новой жизни. Но эта жизнь никак не складывалась. Женщина несколько раз открывала свое дело, но всякий раз прогорала. Снимать квартиру не было средств, и мать Наташи уехала, оставив дочь в Сочи.
Девушка на тот момент была уже взрослой, училась в колледже и встречалась с парнем, который склонил ее к сожительству в трешке в Адлере, вместе с его родителями.
«Свекровь всегда делала вид, что не понимает, откуда я понаехала: ты же из Томска? Или из Иркутска? Демонстрировала свою значимость, — вспоминает Наталья. — Но потом вроде отношения наладились, особенно когда поженились и ребенок родился».
Но с мужем у Натальи, наоборот, все стало хуже некуда. Настолько, что она теперь никому из девушек не советует жить с местными.
«Они ни к чему не стремятся. С детства привыкли смотреть, как другие отдыхают, и сами все время отдыхают», — рассказывает Наталья.
За пять лет совместной жизни ее муж работал всего несколько месяцев. Причем работы были низкооплачиваемые и временные — нигде он надолго не задерживался, зато постоянно страдал от того, что его не ценят.
«Человек живет как трава в поле. Полдня спит, а потом к друзьям идет, — рассказывает Наталья. — Они точно такие же, взрослые мужики, на лавочках пиво пьют, а дома семьи и дети выживают как могут. Приходит под утро совершенно пьяный, и, главное, такая жизнь ему нравится, и менять он ничего не собирается».
Сама Наталья за время совместной жизни получила высшее образование в сфере путешествий и пошла работать в туристическую компанию. А как только начала зарабатывать, собрала вещи, ребенка и съехала.
Ее теперь уже бывший муж не сразу даже заметил, что сына и жены нет. Свекровь переживала и звала Наталью обратно, но та не хотела сажать себе на шею безработного и пьющего детину.
Потом отец помог взять ипотеку. Сейчас Наталья работает и живет в ипотечной квартире с восьмилетним сыном.
«Бывший муж, кстати, третий раз разводится. А я пока свою любовь так и не встретила. Попадаются в основном неудачники, которым нужна женщина с жилплощадью, — рассказывает она. — Что интересно, все мои подруги вполне удачно построили свои карьеры, квартиры, машины у них, а мужей нет. Только единицы удачно вышли замуж».