Снег с дождем ожидается в Москве к концу недели

Позднякова: в Москве к концу недели ожидается снег с дождем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Снег с дождем ожидается в столице после 12 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вот 12 числа у нас ожидается снег, от небольшого до умеренного. В полном смысле назвать это снегопадом нельзя, потому что выпадет три-пять сантиметров снега, не более того. Уже в последующие дни температура воздуха будет около нуля, и поэтому осадки будут выпадать ночью. Это преимущественно в виде снега и мокрого снега, а днем — преимущественно в виде мокрого снега и дождя», — рассказала Позднякова.

Он отметила, что до конца февраля и в марте еще выпадает снег, но насколько интенсивным он будет, пока что сказать сложно.