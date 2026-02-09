Снег с дождем ожидается в Москве к концу недели

«Вот 12 числа у нас ожидается снег, от небольшого до умеренного. В полном смысле назвать это снегопадом нельзя, потому что выпадет три-пять сантиметров снега, не более того. Уже в последующие дни температура воздуха будет около нуля, и поэтому осадки будут выпадать ночью. Это преимущественно в виде снега и мокрого снега, а днем — преимущественно в виде мокрого снега и дождя», — рассказала Позднякова.