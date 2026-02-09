В Омске на Масленицу установят чучело Зимы высотой в пять этажей

Стали известны основная площадка и программа масленичных гуляний в Омске. Они пройдут 22 февраля с 12:00 до 16:00 на территории Омской крепости.
Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, на празднике будут —представлены четыре традиции встречи Масленицы: гуляний, игр, гастрономии и ярмарок. Центром праздничной площадки станет главная городская елка, которая во время Масленицы превратится в чучело — на каркас елки наденут специальный костюм.
Высота чучела Зимы составит пять этажей — 16 метров. Как предупредил мэр, сжигать его не будут. Также в программе праздника — зимние забавы, метание блинов, взятие снежных городков, выступление известных русских коллективов: «Русь», «Иртыш», «Метелица» и «Мечта».