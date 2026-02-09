В Омске на Масленицу установят чучело Зимы высотой в пять этажей

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, на празднике будут —представлены четыре традиции встречи Масленицы: гуляний, игр, гастрономии и ярмарок. Центром праздничной площадки станет главная городская елка, которая во время Масленицы превратится в чучело — на каркас елки наденут специальный костюм.