Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на Масленицу установят чучело Зимы высотой в пять этажей

Омичам рассказали о главных масленичных гуляньях.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны основная площадка и программа масленичных гуляний в Омске. Они пройдут 22 февраля с 12:00 до 16:00 на территории Омской крепости.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, на празднике будут —представлены четыре традиции встречи Масленицы: гуляний, игр, гастрономии и ярмарок. Центром праздничной площадки станет главная городская елка, которая во время Масленицы превратится в чучело — на каркас елки наденут специальный костюм.

Высота чучела Зимы составит пять этажей — 16 метров. Как предупредил мэр, сжигать его не будут. Также в программе праздника — зимние забавы, метание блинов, взятие снежных городков, выступление известных русских коллективов: «Русь», «Иртыш», «Метелица» и «Мечта».