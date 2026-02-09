В арт-парке Никола-Ленивец участников конкурсов поощрят «блинкоинами»

ТУЛА, 9 фев — РИА Новости. Праздновать Масленицу в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области начнут в 11.00 с игр и состязаний, за которые участников будут награждать «блинкоинами», а в 17.30 сожгут арт-объект в виде сердца высотой в 25 метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Масленицу в арт-парке будут отмечать 21 февраля. Организаторы обещают игры и состязания в декорациях ретроспективной Масленицы, их участников будут поощрять «блинкоинами», а также карнавал «Горящих сердец». Кроме того, будет работать мастерская по изготовлению головных уборов, масок и музыкальных инструментов- «шумелок» из вторичных материалов.
Гости также смогут приготовить свои блины — для этого необходимо зарегистрироваться, привезти смесь для блинов в бутылке и масло. Еще одним развлечением станет иммерсивный проект «Путь через лес». По словам организаторов, проект позволит пройти «метафорический путь героя» через темный лес, населенный волшебными существами, доброжелательными и не очень.
Центральный арт-объект в виде сердца, состоящий из 16 башен высотой до 25 метров, сожгут в 17.30. В пресс-службе добавили, что его строительство в течение двух месяцев вела команда арт-парка из 27 человек. Для создания использовали горбыль, лозу, тонкомер и паллеты — отработанные и непригодные для других целей материалы.
После сожжения начнется диджей-сет от Тани Андриановой. Также на протяжении всего дня, с 11.00 до 20.00, будет работать ярмарка с блинами и напитками.
Арт-парк Никола-Ленивец, расположенный в Калужской области, известен своими масштабными перфомансами на Масленицу. Например, в прошлом году там сжигали деревянный замок высотой 26 метров, в 2024 году — арт-объект «Вулкан» высотой 22 метра из березовых веток и сена, а в 2023 году — арт-объект «Четвертая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья.