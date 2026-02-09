Ричмонд
Четыре дома в центре Ростова остались без отопления и горячей воды

В Ростове начали ремонт после отключения тепла и горячей воды в четырех домах.

Источник: Комсомольская правда

Днем 9 февраля в Ростове-на-Дону без тепла и горчей воды остались четыре многоквартирных дома. Об этом говорится на сайте компании «Ростовские тепловые сети» (РТС).

Под отключение попали адреса: Тельмана, 18, 20, 49, Семашко, 85.

Рабочие ремонтируют дефект трубопровода в районе Тельмана, 20. Восстановительные работы планируют завершить «в течение сегодняшнего дня».

Также всех ростовчан просят звонить в круглосуточную диспетчерскую службу РТС при обнаружении на улице течи, размывов грунта или дорожного покрытия. Подходить близко к таким местам нельзя.

