Астрономы усомнились в уникальном механизме формирования сверхкрупных экзопланет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Американские и канадские астрономы доказали при помощи орбитального телескопа «Джеймс Уэбб», что даже очень крупные экзопланеты, превосходящие Юпитер по массе в 5−10 раз, возникли примерно таким же образом, как и газовые гиганты в нашей Солнечной системе. Это ставит под сомнение альтернативные теории их формирования, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Диего (UCSD).
«Сверхвысокая чувствительность “Джеймса Уэбба” позволила нам максимально детально изучить химический состав атмосферы планет в звездной системе HR8799, что пролило свет на историю их формирования. В частности, обнаружение серы в недрах данных миров позволяет нам говорить о том, что данные сверхкрупные газовые гиганты возникли примерно тем же путем, что и Юпитер, несмотря на разницу в их размерах», — заявил научный сотрудник UCSD Жан-Баптист Руффио, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают астрономы, за последние два десятилетия астрономы открыли сотни и тысячи крупных экзопланет, существенно превышающих Юпитер по размерам и массе. Часть из них удалена на очень большие расстояния от соседних с ними светил, которые в десятки или даже сотни раз превышают дистанцию между Землей и Солнцем, что сложно объяснить при помощи существующих теорий. Это порождает споры о том, как и где возникли эти планеты.
Часть ученых считает, что большую массу и необычное положение этих «супер-Юпитеров» можно объяснить тем, что они возникли в результате процесса, больше напоминающего рождение звезды, чем планеты. Он заключается в том, что крупные скопления газа и пыли могут резко сжаться и сформировать крупный объект — звезду, коричневый карлик или очень крупный газовый гигант — если внутри породившего их облака из газа изначально существовали неоднородности.
Данный процесс оказывает особое влияние на химический состав недр возникших в результате этого объектов, чем астрономы воспользовались при изучении недавно возникшей звездной системы HR8799, расположенной в 133 световых годах от Земли в созвездии Пегаса. В ней присутствует сразу три газовых гиганта, каждый из которых превосходит Юпитер по массе в пять и более раз и при этом все они находятся на значительно больших дистанциях от светила.
Проведенные при помощи «Джеймса Уэбба» замеры показали, что недра всех трех планет содержат в себе примерно такие же доли серы, углерода, кислорода и других тяжелых элементов и их простейших соединений, как и материя Юпитера. Это говорит в пользу того, что даже очень крупные планеты возникают внутри вращающихся протопланетных дисков, а не формируются подобно коричневым карликам и звездам в результате появления гравитационной нестабильности, подытожили ученые.