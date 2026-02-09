Астрономы усомнились в уникальном механизме формирования сверхкрупных экзопланет

Как отмечают астрономы, за последние два десятилетия астрономы открыли сотни и тысячи крупных экзопланет, существенно превышающих Юпитер по размерам и массе. Часть из них удалена на очень большие расстояния от соседних с ними светил, которые в десятки или даже сотни раз превышают дистанцию между Землей и Солнцем, что сложно объяснить при помощи существующих теорий. Это порождает споры о том, как и где возникли эти планеты.