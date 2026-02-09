Мишустин рассказал о привлечении молодых специалистов на Дальний Восток

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Молодых специалистов будут стимулировать к переселению в регионы Дальнего Востока в рамках реализации стратегии демографической политики Дальневосточного федерального округа, сообщили в российском правительстве.
Кабмин утвердил стратегию демографической политики ДФО до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
«Предусмотрен целый блок мероприятий для тех, кто планирует переехать на Дальний Восток, чтобы они могли организовать свою жизнь, трудоустроиться либо запустить свой бизнес. Тем более что обширный инструментарий льгот позволил сформировать для этого все условия», — рассказал он.
Стратегия предусматривает, что в дальневосточных городах будут открывать филиалы ведущих российских и зарубежных вузов, создавать инфраструктуру для учебы и отдыха студентов и молодых ученых, уточнили в правительстве.
«Молодых специалистов будут стимулировать трудоустраиваться на дальневосточные предприятия: выплачивать подъемные для переезда и обустройства, обеспечивать арендным жильем. Для студентов из других регионов разработают программы, позволяющие посетить Дальний Восток и получить там опыт трудовой деятельности», — сообщили в кабмине.