Мишустин рассказал о привлечении молодых специалистов на Дальний Восток

«Предусмотрен целый блок мероприятий для тех, кто планирует переехать на Дальний Восток, чтобы они могли организовать свою жизнь, трудоустроиться либо запустить свой бизнес. Тем более что обширный инструментарий льгот позволил сформировать для этого все условия», — рассказал он.