В СПЧ предложили пересмотреть определение «паллиативной помощи»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, президент благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева предложила Минздраву РФ рассмотреть изменение определения паллиативной помощи в федеральном законодательстве и приблизить его к определению, сформулированному Всемирной организацией здравоохранения.
В российском законодательстве паллиативная медицинская помощь определяется как комплекс мероприятий, осуществляемых в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли.
«И еще один вопрос, который мы обсуждали с президентом — это корректная терминология. Термин “неизлечимые больные”, который до сегодняшнего дня фигурирует в 323 федеральном законе, надо пересматривать с позиций формулировки Всемирной организации здравоохранения, с позиций гуманизма и здравого смысла», — сказала Демичева на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи».
Она добавила, что паллиативная помощь в значительной степени является проявлением социальной политики государства, и она не должна ограничиваться каким-либо особым статусом или иными барьерами.
«Каждый нуждающийся пациент должен получить помощь. Объект паллиативной помощи не болезнь, а человек», — подчеркнула член СПЧ.
В декабре Демичева на встрече президента РФ Владимира Путина с СПЧ подняла тему паллиативной медицинской помощи, в том числе предложила пересмотреть понятие «паллиативный статус», чтобы помощь была доступна всем нуждающимся.