В СПЧ предложили пересмотреть определение «паллиативной помощи»

«И еще один вопрос, который мы обсуждали с президентом — это корректная терминология. Термин “неизлечимые больные”, который до сегодняшнего дня фигурирует в 323 федеральном законе, надо пересматривать с позиций формулировки Всемирной организации здравоохранения, с позиций гуманизма и здравого смысла», — сказала Демичева на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи».