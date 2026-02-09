Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 10 февраля 2026

Свет частично отключат в Иркутске 10 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 10 февраля 2026 года коснется Октябрьского, Правобережного, Ленинского и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», это связно с проведением неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 10 февраля 2026.

Под ограничение попадут множество домов, в том числе на улице Байкальской, Постышева, Киренской, Лермонтова, Помяловского, Партизанской и других. Некоторым повезет, ведь без удобств придется провести всего несколько часов, и те ночью. Другим же придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым, зарядить телефоны.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 10 февраля 2026 года представлена в фотокарточках ниже.

