«Ударят морозы до −25, а потом потеплеет». Белгидромет предупредил о климатических качелях в середине недели в Беларуси

Так, во вторник, 10 февраля, в республике серьезно похолодает, ударят морозы до −25 градусов. На погоду в этот день будет влиять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась во влажной воздушной массе. В ночные часы в среднем будет от −15 до −21 градуса, местами мороз −25. Чуть теплее ночью только в отдельных регионах на юго-западе −10 максимум −14 градусов. Местами пройдет небольшой снег. А днем термометры покажут от −2 градусов в юго-западной части республики до −13 в восточных районах.