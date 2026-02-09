«Ударят морозы до −25, а потом потеплеет». Белгидромет предупредил о климатических качелях в середине недели в Беларуси

В Беларуси ожидаются температурные качели в середине рабочей недели, пишет pogoda.by.
Так, во вторник, 10 февраля, в республике серьезно похолодает, ударят морозы до −25 градусов. На погоду в этот день будет влиять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась во влажной воздушной массе. В ночные часы в среднем будет от −15 до −21 градуса, местами мороз −25. Чуть теплее ночью только в отдельных регионах на юго-западе −10 максимум −14 градусов. Местами пройдет небольшой снег. А днем термометры покажут от −2 градусов в юго-западной части республики до −13 в восточных районах.
А вот 11 — 12 февраля белорусов ждут климатические качели. Потеплеет за счет фронтальных разделов и теплых воздушных масс, которые будут поступать с юго-западной и западной частей Европы. Осадки в виде снега и мокрого снега в среду ожидаются почти по всей стране. Ночью самый сильный «минус» ожидается около −17, а днем в среднем от −4 до +2 выше ноля.
В четверг, 12 февраля, мокрый снег с дождем повторяться на большей части территории страны. В ночные часы будет около 0 и до −7 мороза, а в дневные часы станет еще теплее: примерно от −3 до +3. На дорогах из-за гололедицы и туманов ситуация будет непростой.
