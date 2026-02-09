Ричмонд
В ГД рассказали, сколько человек помогла трудоустроить «Единая Россия»

Исаев: при поддержке «Единой России» трудоустроены 580 тысяч человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. При поддержке «Единой России» трудоустроены 580 тысяч человек, сообщил координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

«При поддержке “Единой России” трудоустроены 580 тысяч человек. Среди них почти 7 тысяч участников СВО и 17 тысяч людей с инвалидностью», — сообщил Исаев, слова которого приводит сайт ЕР.

Отмечается, что за 2023−2025 годы было проведено 190 тысяч мероприятий, которые охватили более 5 миллионов человек. Лидерами по количеству трудоустроенных стали Москва (61 тысяча человек), Санкт-Петербург (40 тысяч) и Тюменская область (почти 31 тысяча человек).

«На базе исполкомов “Единой России” и приёмных председателя партии Дмитрия Медведева созданы карьерные центры. Ряд наших консультантов прошёл обучение по линии Федеральной службы по труду и занятости. Они помогают посетителям зарегистрироваться на портале “Работа России” и получить доступ к услугам центров занятости в целом. Мы активно занимаемся подбором работодателей и рекомендуем им соискателей, которые обращаются к нам, в том числе в приёмные партии», — сказал Исаев, его слова приводят на сайте ЕР.

В 2025 году лидерами по количеству трудоустроенных бойцов стали: Ямало-Ненецкий автономный округ (402 человека), Ростовская область (349) и Новосибирская область (304), отметили на сайте партии.

«В частности, запущены проекты, которые помогают жёнам малых предпринимателей, ушедших на специальную военную операцию, овладеть необходимыми технологиями и специальностями, чтобы продолжить дело мужа, пока он защищает Родину на фронте. Также мы содействуем трудоустройству жён участников СВО, которые ранее были домохозяйками и решили выйти на работу в связи с тем, что муж находится на фронте или попал в госпиталь и нуждается в медицинской помощи», — рассказал депутат.

Проект «Единой России» «Моя карьера с Единой Россией» реализуется партией с 2023 года. Его целью являются помощь гражданам РФ в профориентации, дополнительном профессиональном образовании, трудоустройстве и создании условий для карьерного роста.

