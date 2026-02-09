Ричмонд
Гибриды волков и собак в Крыму могут угрожать заповедным территориям

Ученый рассказал о росте численности волкособов в Крыму.

Источник: Гала Амарандо\"Крымская газета"

В Крыму волкособы — гибриды волка и собаки — обосновались не только в горах, но и степных районах. Все чаще они заходят и на охраняемые природные территории.

Как «Крымской газете» рассказал старший преподаватель КФУ Григорий Прокопов, появление волкособов — признак неблагополучия в популяции волков. Если не хватает самок, волки могут спариваться с собаками.

Гибриды сочетают силу и выносливость волка с отсутствием страха перед человеком, что делает их особенно опасными. Отличить волкособа от собаки сложно, но есть признак: хвост у гибрида часто приподнят или закручен, тогда как у волка он опущен. В Крыму уже были случаи нападений: стая предположительно волкособов загнала лесника на дерево в Крымском национальном парке, также фиксировались атаки на оленей в заповедных зонах.

Прокопов считает, что численность волкособов необходимо регулировать. Хотя в заповедниках отстрел запрещен, гибриды, не являющиеся естественной частью экосистемы, могут стать исключением.

«Они вносят в нее диссонанс, и вопрос регулирования требует отдельного подхода», — подчеркнул специалист.