Гибриды волков и собак в Крыму могут угрожать заповедным территориям

В Крыму волкособы — гибриды волка и собаки — обосновались не только в горах, но и степных районах. Все чаще они заходят и на охраняемые природные территории.
Как «Крымской газете» рассказал старший преподаватель КФУ Григорий Прокопов, появление волкособов — признак неблагополучия в популяции волков. Если не хватает самок, волки могут спариваться с собаками.
Гибриды сочетают силу и выносливость волка с отсутствием страха перед человеком, что делает их особенно опасными. Отличить волкособа от собаки сложно, но есть признак: хвост у гибрида часто приподнят или закручен, тогда как у волка он опущен. В Крыму уже были случаи нападений: стая предположительно волкособов загнала лесника на дерево в Крымском национальном парке, также фиксировались атаки на оленей в заповедных зонах.
Прокопов считает, что численность волкособов необходимо регулировать. Хотя в заповедниках отстрел запрещен, гибриды, не являющиеся естественной частью экосистемы, могут стать исключением.
«Они вносят в нее диссонанс, и вопрос регулирования требует отдельного подхода», — подчеркнул специалист.