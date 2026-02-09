Гибриды волков и собак в Крыму могут угрожать заповедным территориям

Гибриды сочетают силу и выносливость волка с отсутствием страха перед человеком, что делает их особенно опасными. Отличить волкособа от собаки сложно, но есть признак: хвост у гибрида часто приподнят или закручен, тогда как у волка он опущен. В Крыму уже были случаи нападений: стая предположительно волкособов загнала лесника на дерево в Крымском национальном парке, также фиксировались атаки на оленей в заповедных зонах.