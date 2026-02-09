Ричмонд
Свердловчан в больницах кормили некачественными продуктами и фальсификатом

Свердловчанам в больницах давали некачественные продукты.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора в 2025 году на Среднем Урале выявили некачественную пищу в социальных учреждениях. Немало проблем выявлено именно в сфере питания в медицинских стационарах. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала замруководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Евгения Косарева.

Сотрудники отбирают пробы в этих учреждениях.

— Во время мониторинга качества и безопасности была выявлена некачественная продукция. В ряде случаев — фальсификат. Восемь из 28 отобранных образцов не соответствовали требованиям законодательства. Чаще всего по показателям качества, — рассказала Евгения Косарева. — Это нередко выявлялось в организациях медицинского обслуживания.

Согласно данным 2024 года из 40 лабораторно проверенных образцов 12 признаны некачественными или фальсифицированными. Это составляет 30% от статистики.

Представители Россельхознадзора проверили 32 дневных лагерей в школах. Выяснилось, что в них не соблюдали температурный режим и срок хранения продуктов. Отсутствовал должный контроль поступающего сырья.