Свердловчан в больницах кормили некачественными продуктами и фальсификатом

— Во время мониторинга качества и безопасности была выявлена некачественная продукция. В ряде случаев — фальсификат. Восемь из 28 отобранных образцов не соответствовали требованиям законодательства. Чаще всего по показателям качества, — рассказала Евгения Косарева. — Это нередко выявлялось в организациях медицинского обслуживания.