«Рекомендуем воздержаться от поездок»: ГАИ выступила с обращением из-за непогоды в Башкирии

Севастьянов рекомендовал водителям по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, особенно в ночное время. Он призвал выбирать скорость движения с учетом состояния дорожного полотна, соблюдать безопасную дистанцию и интервал, а также отказаться от рискованных обгонов и маневров. Особое внимание следует уделять при проезде перекрестков и пешеходных переходов.