«Рекомендуем воздержаться от поездок»: ГАИ выступила с обращением из-за непогоды в Башкирии

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий: перепады температур, осадки в виде мокрого снега, усиление ветра и метель. На дорогах местами образуется снежный накат и гололедица, возможно ухудшение видимости. Об этом предупредил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Севастьянов рекомендовал водителям по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, особенно в ночное время. Он призвал выбирать скорость движения с учетом состояния дорожного полотна, соблюдать безопасную дистанцию и интервал, а также отказаться от рискованных обгонов и маневров. Особое внимание следует уделять при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Пешеходам рекомендовано быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, а в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде.
В сложных погодных условиях сотрудники ГАИ, утверждает Владимир Севастьянов, нацелены на оказание помощи участникам движения как на трассах, так и в населенных пунктах. При возникновении сложной ситуации на дороге водители могут круглосуточно обращаться в ближайшие подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники помогут с вызовом технической службы или эвакуатора в случае необходимости.
