Пресс-секретарь губернатора Свердловской области ушла в отставку

Пресс-секретарь главы Среднего Урала Дениса Паслера Дина Веретельникова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В разговоре с «Ъ-Урал» она пояснила, что «пора двигаться дальше». «Благодарю департамент информационной политики, правительство области за все возможности, для меня это важный и масштабный опыт. По плану — дальнейшее развитие в негосударственном секторе», — добавила госпожа Веретельникова.

Дина Веретельникова работала пресс-секретарем губернатора с февраля 2024 года, до назначения освещала в департаменте информационной политики Свердловской области работу министерства общественной безопасности и департамента по обеспечению деятельности мировых судей, а также темы противодействия коррупции, экстремизму, идеологии терроризма. До перехода в ведомство работала в информационном агентстве ТАСС-Урал.